مبيعات «آيفون» تقفز بأرباح «أبل» الفصلية فوق توقعات المحللين

2021/07/28 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت شركة أبل الأمريكية العملاقة، إيرادات وأرباح فصلية تتجاوزان توقعات المحللين بفضل إقبال المستهلكين على شراء أحدث نسخ من هواتفها آيفون "5 جي" وقفزة للاشتراكات في خدمات الشركة.

وتراجعت أسهم "أبل" بنسبة 2.9% في أواخر تعاملات الثلاثاء، بعد أن حذرت الشركة من أن نمو المبيعات قد يتباطأ، في الربع الثالث.

وارتفع إجمالي إيرادات آبل 36.4% على أساس سنوي إلى 81.43 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يفوق توقعات المحللين البالغة 73.30 مليار دولار، وذلك بفضل مبيعات أفضل من المتوقع لهواتف آيفون.

وبلغت الأرباح 21.74 مليار دولار، أو 1.30 دولار للسهم، متجاوزة التقديرات البالغة 1.01 دولار للسهم.

جاء أقوى نمو لمبيعات أبل من الصين حيث قفزت بنسبة 58% إلى 14.76 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى حزيران.

قالت "أبل" إن مبيعاتها من هواتف آيفون بلغت 39.57 مليار دولار، مرتفعة حوالي 50% عن مستواها قبل عام ومتجاوزة توقعات المحللين البالغة 34 مليار دولار.

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