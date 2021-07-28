العمل: 80 مليار دينار عجز برواتب شبكة الحماية الاجتماعية

2021/07/28 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود عجز يبلغ 80 مليار دينار برواتب شبكة الحماية للأشهر المتبقية من العام الحالي، نافية وجود شمول جديد بها حاليا.

وقالت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية بالوزارة هدى سجاد محمود، إن "الاموال المخصصة للهيئة خفضت من خمسة تريليونات الى ثلاثة تريليونات و500 مليار دينار"، مضيفة انه "تمت مناقلة تريليوني دينار من الاموال المخصصة للهيئة الى تنمية الاقاليم، فضلا عن مناقلة 70 مليار دينار الى هيئة ذوي الاعاقة، ما ادى الى عدم امكانية فتح شمول جديد للإعانات"، وفقاً لـ"الصباح".

وبينت ان "هيئة الحماية تمنح حاليا اعانات الى مليون و400 ألف اسرة، اي نحو اربعة ملايين و480 ألف فرد، بمعدل 300 مليار دينار شهريا"، كاشفة عن "وجود عجز يبلغ 80 مليار دينار للأشهر المتبقية من العام الحالي"، منوهة بانه "تمت زيادة مبلغ الاعانة للأسر المستفيدة، واصبح 275 ألف دينار لأسرة الرجل، و325 ألف دينار لأسرة المرأة، ومنحت بأثر رجعي اعتبارا من مطلع العام الحالي".

وافصحت سجاد عن "وجود 750 ألف موافقة سابقة لدى الهيئة، ادخل بموجبها بحدود 189 ألفا منها بقاعدة بياناتها، بيد انه لا يمكن منحها الا بعد ورود تخصيصات مالية جديدة اما عن طريق المناقلة او اقرار موازنة تكميلية"، محذرة المواطنين بـ"عدم التعامل مع المعقبين او المكاتب الوهمية او الاشخاص المبتزين الذين يوهمونهم كذبا بأنهم شملوا بإعانات شبكة الحماية".

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