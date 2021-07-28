2021/07/28 | 09:22 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 28 يوليو 2021 | 09:15 صباحاً

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"تحولت إلى بؤرة للموت"..



لجنة برلمانية: العراقيون يخشون اللجوء إلى المؤسسات الصحية

رأى عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، فالح الزيادي، الأربعاء، أن المواطنين فقدوا الثقة بالمؤسسة الصحية، نتيجة الحرائق المتكررة في المستشفيات والتي راح ضحيتها العشرات.

وقال الزيادي، إن "المؤسسات الصحية ونتيجة الحرائق المتكررة في بعض المستشفيات تحولت إلى بؤرة للموت وفقد المواطن العراقي ثقته في تلك المستشفيات، وبات يخشى اللجوء اليها".

وأضاف أن "هناك ضرورة لتشكيل لجان لبحث تدهور الواقع الصحي في البلاد"، لافتا إلى أن "عدم الاستقرار السياسي والإداري والأمني بالإضافة إلى الفساد والمحاصصة كلها أسباب مجتمعة وراء تدهور الواقع الصحي".

وفي نيسان الماضي، اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، راح ضحيته 82 شخصا، وفي تموز الحالي، اندلع حريق في مركز عزل في مستشفى الحسين، راح ضحيته 60 شخصا، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة والبيئة.

من جانبه يقول عضو الفريق الاعلامي الساند لوزارة الصحة، علي أبو طحين، إن "الحوادث التي حصلت كانت بسبب سوء تطبيق إجراءات السلامة، كما أن هذه الحوادث تحصل في أي بلد بالعالم على اعتبار أن المستشفيات ذات خدمات محددة وقديمة".

وأضاف أن "ارتفاع نسب وفيات كورونا سببها الارتفاع المتصاعد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وقد حذرنا في وقت سابق أن المؤسسة الصحية من الممكن أن تنهار في أية لحظة على اعتبار أن هناك استهانة كبيرة من قبل المواطنين، وعودة التجمعات وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي".

وبين أن "الحل بيد المواطنين، للحد من ارتفاع الاصابات والوفيات، ومقاومة المستشفيات منذ عام ونصف فاقت التوقعات".

ويوم أمس أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 12185 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و71 وفاة ناجمة عنه، وهي أعلى حصيلة وفيات سجلتها منذ أشهر.

ومنذ تفشي فيروس كورونا في العراق، في شباط 20220، حتى اليوم، أصيب أكثر من مليون و557 ألف عراقي بالفيروس التاجي، وتوفي أكثر من 18 ألف.

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