2021/07/28 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، قفزة بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام والمنتجات الأمريكية تراجعت بحدة أكبر مما كان متوقعا الأسبوع الماضي، مما عزز التوقعات بأن الطلب سيتجاوز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يسجل قفزة بأسعاره وبرنت يبلغ 73.81 دولار للبرميل المركز الخبري الوطني.

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