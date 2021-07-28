الصحة تكذب الشائعات المثارة بشأن نقل اللقاحات عدوى الفيروس

2021/07/28 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كذبت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، الشائعات المثارة بشأن نقل اللقاحات عدوى الفيروس، داعية المواطنين الى التوجه لاقرب منفذ تلقيحي بغية تطعيمهم.وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى […]

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