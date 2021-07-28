مقتل جندييّن تركييّن وإصابة آخر خلال عملية عسكرية في إقليم كردستان

2021/07/28 | 09:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل جندييّن تركييّن وإصابة جندي آخر خلال عملية عسكرية في إقليم كردستان.ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع التركية : قتل الجنديان إثر مواجهات مسلحة بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في منطقة خواكورك في إقليم كوردستان.من جانيه، لم يصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني) أي توضيح بهذا الشأن.وكان الجيش التركي قد قصف، ليلة الاثنين الماضي، قرى في منطقة برواري بالا التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك./انتهى9

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