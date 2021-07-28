الركابي : اتفاق العراق وواشنطن بشكل اجلاء القوات القتالية الامريكية من العراق غير واضح ومبهم

2021/07/28 | 09:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وصف عضو اللجنة الامنية النيابية كاطع الركابي ، اتفاق العراق وواشنطن بشكل اجلاء القوات القتالية الامريكية من العراق بانه غير واضح ومبهم".وقال الركابي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ : ان الحديث بين الرئيس الامريكي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يتطرق الى اعداد القوات المقاتلة واماكن تواجدها في العراق ، وتحت اي ذريعة بقت كل هذه الفترة على الرغم من ان الاتفاق الاستراتيجي السابق ادى الى انسحاب القوات المقاتلة بالكامل عام 2011 ".واشار الركابي الى ان مجلس النواب ولجنة الامن والدفاع البرلمانية دعت في مرات كثيرة الى استضافة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في البرلمان ، لتوضيح بعض الامور ، لكنه لم يستجب طيلة سنة كاملة ، وبالتالي من غير الواضح ان البرلمان سيستضيف الكاظمي لبيان ما تم الاتفاق عليه في واشنطن ".وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد ان الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية كان ايجابيا جدا ، وكان من اجل مستقبل العلاقات ".وقال :" ان الحوار عزز السيادة العراقية وهو يوم مهم وتاريخي للعراق، وهو بداية مرحلة لتنظيم العلاقات واخراج كافة القوات المقاتلة الأمريكية من العراق"./انتهى9

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