2021/07/28 | 09:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر عن تقديم بلاده دعما ماليا لانجاح الانتخابات المبكرة في العراق والتي من المقرر ان تجري يوم 10 اكتوبر المقبل.

وقال تولر في مقابلة مع العراقية الاخبارية يوم امس الثلاثاء، إن "جميع الاجتماعات الثنائية التي حدثت هذا الأسبوع في واشنطن، ولقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الرئيس بايدن في البيت الأبيض حملت مؤشرات على أن العلاقات بين العراق والولايات المتحدة تخدم مصالح البلدين"، مشيرا الى ان "هناك التزام راسخ بالعمل على إنشاء أسس صلبة، والمضي في توسيع آفاق التعاون على المستوى الاقتصادي والثقافي وليس في الجانب الأمني فقط".

وعن الوجود العسكري الامريكي في العراق قال تولر ان "الوجود العسكري الأمريكي الحالي في العراق جاء بناء على دعوة من الحكومة العراقية في عام 2014"، مبينا ان "الولايات المتحدة تقود التحالف الدولي الذي يضم أكثر من 90 دولة استجابت لطلب العراق الدعم لدحر تنظيم داعش"، لافتا الى انه "رغم تحرير جميع الأراضي من سيطرة التنظيم الارهابي، لا يزال التهديد الذي يشكله للعراق وللشعب العراقي قائما".

وعن الانتخابات العراقية اكد تولر انه "ستكون هناك تحديات أمنية، لأن هناك بعض الجهات تريد عرقلة الانتخابات"، كاشفا عن انه "من أجل مساعدة العراق في إجراء الانتخابات، تقدم الولايات المتحدة دعما ماليا كبيرا، أولا ليونامي التي ستضطلع بدور في مراقبة الانتخابات، وكذلك للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من خلال المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تقدم دعما فنيا".

واضاف "نريد أن نشهد إجراء الانتخابات، ولكن قبل كل شيء، الشعب العراقي يريد أن يرى انتخابات نزيهة، وأن يشارك الكثير من العراقيين في التصويت، وأن يبرهنوا على أنهم ما زالوا يؤمنون بالديمقراطية، ما زوالوا يؤمنون بالعملية السياسية وبالدستور العراقي".

PUKmedia / عن واع

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تدعم العراق ماديا لانجاح الانتخابات ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تدعم العراق ماديا لانجاح الانتخابات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).