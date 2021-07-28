2021/07/28 | 09:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية صحة السليمانية خلال بيان: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى 32 حالة اصابة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى كان 22 حالة شفاء، وهناك 147 حالة اصابة في المستشفيات تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة حالة وفاة واحدة بفايروس كورونا.

PUKmedia متابعة

‌

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية.. تسجيل حالة وفاة واحدة بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية.. تسجيل حالة وفاة واحدة بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).