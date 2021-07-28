2021/07/28 | 09:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يجب أن تكون دائمًا صادقًا تمامًا مع أطفالك؟ أم أنه من المقبول الكذب على الأطفال أحيانًا؟ الإجابة قد تكون معقدة.اكتشف كيف يلعب العمر والظروف وغيرها من العوامل بتشكيل قرارك بقول الحقيقة أم الكذب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يجب أن تخبر أطفالك دائمًا بالحقيقة؟ إليك بعض النصائح) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يجب أن تخبر أطفالك دائمًا بالحقيقة؟ إليك بعض النصائح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).