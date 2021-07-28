2021/07/28 | 09:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، عن غضبه ووعد بتعزيز جهود مكافحة معاداة السامية بعد اكتشاف رسم للصليب المعقوف الذي كان شعار النازية، في مصعد بوزارة الخارجية.

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