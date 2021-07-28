الآن.. تفجير في محافظة ذي قار يخلف اضرارا مادية

2021/07/28 | 09:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بوقوع انفجار في ناحية الفضلية بمدينة الناصرية.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (28 تموز 2021)، ان "عبوة ناسفة انفجرت على منزل مواطن يبلغ من العمر 43 عاما في ناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية".

واضاف، أن "الانفجار تسبب بإضرار مادية في واجهة المنزل"، لافتا إلى أن "قوة من الشرطة طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

N.A

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