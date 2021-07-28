الصحة: مفاوضات مع الدول المنتجة للقاح لتغطية العام المقبل

2021/07/28 | 09:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع – وسام الملاكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن مفاوضات مع الدول المنتجة للقاح لتأمين كمية لتغطية العام 2022، فيما أكدت أن الشركة المنتجة للقاح فايزر تعهدت بإيصاله عبر صناديق مبردة إلى منافذ التلقيح.وقال مدير عام شركة كيماديا أحد تشكيلات وزارة الصحة، علي البلداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق متعاقد مع الشركات العالمية المنتجة للقاح كورونا وبكميات كبيرة تصل بشكل دوري"، مبيناً أن "وجبات دورية من لقاح فايزر تصل الى العراق وبواقع يوم من كل أسبوع وتتعهد الشركة المنتجة بإيصال اللقاح بصناديق مبردة خاصة بالشركة الى منافذ التلقيح مباشرة".وأشار إلى أن "لقاح سينوفارم الصيني متوفر في العراق، إضافة الى استرزنيكا المورد عن طريق كوفاكس الذي أبرم من قبل وزارة الصحة"، موضحاً أن "كمية اللقاحات المتعاقد عليها والمتفق على ايصالها خلال العام 2021 كميات كبيرة جداً بدأت من هذا الاسبوع، مبيناً أن "وزارة الصحة بجميع مفاصلها تتفاوض مع الدول المنتجة لتأمين اللقاح لتغطية عام 2022".وأضاف: "حتى الآن ما تم التعاقد عليه فعليا مع شركة فايزر هو 12 مليون جرعة وهناك تفاوض لاضافة 5 ملايين جرعة خلال عام 2021"، موضحاً أن "ما تم توريده من لقاح سينوفارم هو 750 ألف جرعة دخلت فعليا و500 ألف جرعة على أبواب الدخول خلال يومين".وتابع أن "لقاح استرزنيكا المتعاقد عليه هو 16 مليون جرعة تعمل كوفاكس على توريدها بشكل شحنات تصل بالتتابع إلى العراق".

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