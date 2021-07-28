العراق يتفاوض مع الدول المنتجة للقاحات كورونا لتغطية 2022

2021/07/28 | 09:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن مفاوضات مع الدول المنتجة للقاح لتأمين كمية لتغطية العام 2022، فيما أكدت أن الشركة المنتجة للقاح فايزر تعهدت بإيصاله عبر صناديق مبردة إلى […]

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