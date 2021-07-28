2021/07/28 | 09:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت قيادة الشرطة في محافظة واسط القبض على عدد من المتهمين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة.وذكرت القيادة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه “تواصل قيادة شرطة محافظة واسط جهودها الأمنية للحد من الجريمة والقبض على الجناة من خلال تنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحاكم، وتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية”.وأكدت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في واسط..



الشرطة تلقي القبض على عدد من المتهمين مطلوبين first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في واسط.. الشرطة تلقي القبض على عدد من المتهمين مطلوبين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في واسط.. الشرطة تلقي القبض على عدد من المتهمين مطلوبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).