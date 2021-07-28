السفير الامريكي: لا تزال هناك حاجة لقيام التحالف بمساعدة القوات العراقية

2021/07/28 | 09:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن السفير الامريكي في العراق ماثيو تولر، تقديم الولايات المتحدة الامريكية دعماً ماليا لانجاح الانتخابات في العراق، فيما اشار الى ان لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الامريكي جو بايدن في البيت الابيض مؤشرات على ان العلاقات تخدم مصالح البلدين.وقال تولر في مقابلة تلفزيونية ان “جميع الاجتماعات الثنائية التي حدثت هذا …

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