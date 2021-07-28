2021/07/28 | 09:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيأة النزاهة، عن قيامها بتنفيذ عمليَّتي ضبط أحبطت خلالهما محاولة لتهريب عجلاتٍ تحمل أطناناً من مادَّة حديد السكراب، وضبط حالات تلاعبٍ في منح قرض في محافظة ديالى.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق ديالى تمكَّن من إحباط محاولةٍ لتهريب (8) …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تحبط محاولة تهريب أطنان من الحديد وتلاعب بمنح قرض في ديالى first appeared on النور نيوز.

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