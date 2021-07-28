2021/07/28 | 09:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن المباشرة بتوزيع الكتب الدراسية بين المدارس ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد (2021 ــ 2022).وقال مدير عام تربية بغداد حسين فالح الزوبعي في تصريح صحفي، إنه “تم تسلم كتب العام الدراسي الجديد (2021 ــ 2022) من مخازن الوزارة الرئيسة، والمباشرة بتوزيعها بحسب جدول دوري بين المدارس”.وأضاف أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن عن المباشر بتوزيع الكتب الدراسية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن عن المباشر بتوزيع الكتب الدراسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).