التربية تباشر بتوزيع الكتب الدراسية

2021/07/28 | 09:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن المباشرة بتوزيع الكتب الدراسية بين المدارس ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد (2021 ــ 2022).وقال مدير عام تربية بغداد حسين فالح الزوبعي في تصريح صحفي، إنه “تم تسلم كتب العام الدراسي الجديد (2021 ــ 2022) من مخازن الوزارة الرئيسة، والمباشرة بتوزيعها بحسب جدول دوري بين المدارس”.وأضاف أن “بعض الكتب من الطبعة الجديدة، والبعض الاخر من طبعات سابقة”، عازياً السبب الى “عدم وجود عملية طباعة عامة للمناهج الدراسية كما كان معتمدا سنويا للاعوام الماضية بسبب الوضع الاقتصادي الحالي”.

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