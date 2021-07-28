قفزة في أسعار النفط بفعل تناقص المخزونات الأميركية

2021/07/28 | 09:52 - المصدر: قناة التغيير

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قفزت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام والمنتجات الأميركية تراجعت بحدة أكبر مما كان متوقعا الأسبوع الماضي، ما عزز التوقعات بأن الطلب سيتجاوز نمو العرض حتى وسط زيادة حالات الإصابة بفايروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي الى اثنين وسبعين دولاراً وثلاث سنتات للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى ثلاثة وسبعين دولاراً وواحد وثمانين سنتاً للبرميل.

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