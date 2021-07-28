منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن السجائر الإلكترونية

2021/07/28 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تدخين السجائر الإلكترونية ومنتجات أخرى مشابهة ينطوي على مخاطر صحية، داعية إلى وضع تشريعات لوأَد استراتيجيات قطاع التبغ لجذب زبائن جدد.

وقال رئيس المنظمة التابعة للأمم المتحدة تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي أصدر تقريراً جديداً حول مكافحة التدخين بالاشتراك مع مجموعة "بلومبرغ" للأعمال الخيرية، إن "النيكوتين يسبب الإدمان بشدة وأجهزة الاستنشاق الإلكترونية للنيكوتين خطرة وتحتاج إلى تنظيم أفضل".

ويشير التقرير إلى أن مصنعي هذه المنتجات الذين تستمر مروحة منتجاتهم في التوسع، غالباً ما يستهدفون الأطفال والمراهقين بشكل أساسي بتصريحات مطمئنة وآلاف النكهات المغرية، وفق التقرير الذي أحصى 16 ألف نكهة مختلفة من هذه المنتجات.

وندد الملياردير مايكل بلومبرغ رئيس بلدية نيويورك السابق الذي يحارب التدخين منذ زمن بعيد، بالسياسات التي تعتمدها شركات التبغ.

وقال "مع انخفاض مبيعات السجائر، روجت شركات التبغ بقوة لمنتجات جديدة مثل السجائر الإلكترونية أو المنتجات القائمة على تسخين التبغ، كما ضغطت على الحكومات لتخفيف قيودها القانونية".

وأضاف "هدفهم بسيط ويتمثل في جعل جيل جديد مدمنا على النيكوتين، ولا يمكننا السماح لهم بذلك".

واعتبر المسؤول عن حملة مكافحة التدخين في منظمة الصحة العالمية فيناياك براساد خلال مؤتمر صحافي أن استهداف الأطفال بمثل هذه المنتجات "عمل إجرامي"، وهو انتهاك لحقوق الإنسان وخصوصاً "إذا حصل ذلك بمنتجات سامة".

وحذر من أنه "لا يمكننا المخاطرة مع الأطفال لأن ذلك يؤثر على نموهم الدماغي وهم يتعرضون لخطر الإدمان طوال حياتهم".

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