تفاصيل الخطة الأمنية لزيارة عيد الغدير في النجف

2021/07/28 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الأربعاء، عن الخطة الامنية والخدمية الخاصة بعيد الغدير، مشيرا الى ان "الخطة الخدمية ستشترك فيها جميع الدوائر الخدمية والساندة لها والعتبة العلوية المقدسة.

وقال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "23 الف عنصرا من القوات المسلحة ستؤمن طرق المحافظة والبادية والشوارع المؤدية الى المدينة القديمة، اذ ان الخطة الامنية سيشترك في تطبيقها الجيش العراقي والقوة الجوية ومختلف الاجهزة الامنية وفرقة الامام علي القتالية حيث قُسمت المهام المناطة بكل قوة لحفظ المحافظة وطرقها والبادية وتأمين قوافل الزائرين خلال احياء مراسم زيارة امير المؤمنين عليه السلام".

وأضاف، ان "هناك خطة خاصة ستنفذ لتقليل الزخم المروري وتحديد اماكن وقوف المركبات من جميع محاور المحافظة وتأمين المركبات لايصال الزائرين للمدينة القديمة".

وتابع، ان "الخطة الخدمية تشمل مشاركة دوائر البلدية والبلديات في المركز والاقضية والنواحي اضافة الى مشاركة دوائر الماء والمجاري والكهرباء ودائرة الصحة التي ستتكفل بنشر المفارز الصحية في مناطق محددة في المحافظة لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية وارشاد الزائرين وتوعيتهم اضافة الى تأمين الخدمة للحالات الحرجة اضافة الى المشاركة المهمة للعتبة العلوية المقدسة والمواكب الحسينية".

وطالب من المواطنين والمواكب الحسينية "الالتزام بالضوابط الصحية والتوجيهات والارشادات اللازم تطبيقها للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الاصابة بالفايروس".

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