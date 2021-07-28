أستراليا.. تمديد الإغلاق في سيدني 4 أسابيع إضافية بسبب تفشي المتحور دلتا

2021/07/28 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا مكتسبة محليًّا.

وأوضحت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيرجيكليان، عن تمديد الإغلاق في سيدني الكبرى لمدة أربعة أسابيع إضافية حتى 28 أغسطس القادم بسبب تفشي المتحور دلتا شديد العدوى في المدينة.

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