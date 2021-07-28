صحيفة: نحو 900 عسكري أمريكي سيبقون في سوريا

2021/07/28 | 09:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أفادت مصادر لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستبقي على حوالي 900 عسكري، بينهم عناصر "القبعات الخضراء" لدعم "قوات سوريا الديمقراطية" في محاربة "داعش".ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه، قوله: "لا أتوقع أي تغيرات الآن للمهمة أو للحضور في سوريا".وأضاف المسؤول: "في سوريا ندعم (قوات سوريا الديمقراطية) في قتالها ضد (داعش) ، وهذا كان ناجحا وهذا ما سنستمر به".ويأتي ذلك على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، الذي من المتوقع إتمامه مع نهاية أب المقبل، وإعلان واشنطن وبغداد يوم الاثنين عن إنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق مع نهاية العام الجاري.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تحدث عن سعيه لإنهاء "الحروب الأبدية" التي تخوضها الولايات المتحدة./انتهى9

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