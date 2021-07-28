2021/07/28 | 09:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أهم المعلومات عن فيروس التهاب الكبد ب (HBV)، من حيث التعريف به، وأسباب الإصابة، وأعراض الإصابة، والطرق الشائعة التى ينتشر بها، وطرق الوقاية منه.

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