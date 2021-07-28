بارزاني يرحب بنتائج الحوار الستراتيجي ويصفه بالخطوة المهمة لتعزيز الشراكة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة

2021/07/28 | 10:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بنتائج الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.ووصف البارزاني في تغريدة على تويتر، نتائج الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة بالخطوة المهمة نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد في القضايا الرئيسة … Readmore

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