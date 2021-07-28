2021/07/28 | 11:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود عجز يبلغ 80 مليار دينار برواتب شبكة الحماية للأشهر المتبقية من العام الحالي، نافية وجود شمول جديد بها حاليا.وقالت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية بالوزارة هدى سجاد محمود في تصريح صحفي، إن “الاموال المخصصة للهيئة خفضت من خمسة تريليونات الى ثلاثة تريليونات و500 مليار دينار”، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل: 80 مليار دينار عجز برواتب شبكة الحماية الاجتماعية first appeared on النور نيوز.

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