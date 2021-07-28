السفير الامريكي: هناك بعض الجهات تريد عرقلة الانتخابات العراقية وستكون هناك تحديات أمنية

2021/07/28 | 11:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال السفير الامريكي في العراق ماثيو تولر ان التظاهرات العراقية في 2019 عبرت بوضوح عن مطالبها، عندما خرج شبان إلى الشوارع بدعم من أسرهم، وقالوا نريد استعادة بلدنا، طالبوا بانتخابات مبكرة، وأجبروا الحكومة آنذاك على الاستقالة”.واوضح تولر في مقابلة تلفزيونية انه “ستكون هناك تحديات أمنية، لأن هناك بعض الجهات تريد عرقلة …

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