الزراعة: إجراءات السيطرة على ارتفاع أسعار البيض والدواجن تخضع للرقابة

2021/07/28 | 11:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاجأكدت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء،اتخاذ اجراءات عاجلة للسيطرة على ارتفاع أسعار البيض والدواجن ، فيما أشارت الى عدم صحة وجود حالات هلاك للاسماك في بحر النجف.وقال وكيل وزير الزراعة مهدي الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة كلفت مديريتها في النجف الأشرف للتأكد من موضوع هلاك الأسماك في بحر النجف، وبينت التحقيقات انه لا وجود لتلك الشائعات التي تداولت في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي". وفيما يخص السيطرة على ارتفاع أسعار البيض والدواجن، أوضح أن "وزارة الزراعة خولت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بالسماح بتوريد بيض المائدة و الدجاج المجزور و بصورة عاجلة من اقليم كردستان ومن الشركات المشاركة في معرض المنتج الوطني (الاسبوع الزراعي الثاني عشر)".وأشار إلى أنه"تم اتخاذ هذا الاجراء للمحافظة على التوازن في اسعار السوق المحلية من ناحية العرض و الطلب لحين إكمال إجراءات التعاقد بين التجهيزات الزراعية و الشركات المذكورة على آلية البيع بالتصريف، على أن يتم اجراء جميع الفحوصات البيطرية الصحية من خلال دائرة البيطرة في محافظة كركوك". ولفت الى "السماح لمربي الدواجن بتوريد المواد العلفية من اقليم كردستان و بناءً على طلبهم، فضلا عن السماح باستيراد بيض التفقيس من المنافذ و بدون شرط أو قيد".

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