2021/07/28 | 11:10 - المصدر: راديو المربد
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العتبة العلوية تستعد للزيارة "الغديرية" وتستبعد أعداداً مليونية بسبب الجائحة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: xW16wSTEqO0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العتبة العلوية تستعد للزيارة "الغديرية" وتستبعد أعداداً مليونية بسبب الجائحة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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