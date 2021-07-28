2021/07/28 | 11:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MN03832kFKQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي : الروتين القاتل في دوائر نينوى ساهم بشكل كبير في تأخر اعمار المحافظة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي : الروتين القاتل في دوائر نينوى ساهم بشكل كبير في تأخر اعمار المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).