2021/07/28 | 11:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: on2FKXi4qWU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أبعاد الاحتجاجات في الأحواز.. بين شحة المياه وحرمان المقاطعة من حقوقها السياسية والثقافية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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