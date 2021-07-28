2021/07/28 | 11:10 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: hj9QL51qNtE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي: قضاء سنجار يحتاج الى حل سياسي لأوضاع مكوناته) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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