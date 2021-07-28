جبهة سياسية تنضم إلى مقاطعي الانتخابات: لا جديد تحت سلطة السلاح

2021/07/28 | 11:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت جبهة الحوار الوطني، الأربعاء، مقاطعة الانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر، داعية الأحزاب السياسية إلى تشكيل قوة معارضة.

وقال بيان للجبهة التي يتزعمها صالح المطلك، 26 تموز/يوليو، إنّ القرار صدر "بناءً على القناعة الراسخة بأن انتخابات عام 2018 كانت أسوأ انتخابات، حيث شهدت أدنى نسبة مشاركة وأعلى نسبة تزوير، ولما أفرزته تلك الانتخابات من نتائج لا تمثل إرادة أبناء شعبنا مما ساهم في المزيد من التدهور السياسي والفشل في إعادة بناء مؤسسات الدولة".

وشدد البيان، أنّ "هناك حقيقية بات يدركها الشعب العراقي متمثلة بالوضع السيئ الذي وصل إليه البلد وعدم توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة وانتشار السلاح المنفلت"، مؤكدًا أنّ هذه "كلها عوامل تؤكد أنّ لا تغيير واضح سيحصل، وعليه ولوجود هذه القناعة قررت الجبهة عدم الاشتراك في هذه الانتخابات ولم نقدم أي مرشح في أية دائرة انتخابية".

كما أشار البيان، إلى "موقف الجبهة السابق من عدم إمكانية إجراء انتخابات نزيهة بدون إنهاء عوامل التزوير المتمثلة بالسلاح المنفلت والمال السياسي"، داعياً الأحزاب "التي مازالت تتمسك بالنهج الوطني" إلى "التصدي للعمل في جانب المعارضة لتحاول تصحيح المسار، ولكي لا تكون جزءًا من مشهد يساهم في المزيد من التردي على كافة المستويات".

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