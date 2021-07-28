فرق الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع في سوق شعبي شرقي بغداد

2021/07/28 | 11:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، سيطرتها على حادث حريق داخل سوق شعبي في مدينة الصدر شرقي بغداد .وذكر بيان للمديرية، أن “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق، اندلع داخل مولدات كهربائية اهلية عدد اثنين مع كميات كبيرة من وقود الگاز الخاص بتشغيلها داخل سوق سويري قطاع 76 في مدينة الصدر […]

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