الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك تعلن انسحابها من الانتخابات

2021/07/28 | 11:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك، اليوم الثلاثاء انها لن تشارك في الانتخابات المقبلة التي تم تحديدها في تشرين الاول.وقال بيان للجبهة انه “وبناء على القناعة الراسخة بأن انتخابات عام ٢٠١٨ كانت اسوأ انتخابات حيث شهدت ادنى … Readmore

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