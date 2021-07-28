2021/07/28 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضبط عجلات وإحباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال العام في منفذ مندلي.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “منفذ مندلي الحدودي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط عجلات واحباط محاولة غش وتلاعب وهدر للمال بمنفذ مندلي المركز الخبري الوطني.

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