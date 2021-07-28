تحولت إجازتها إلى كابوس.. تمساح ضخم يهاجم مراهقة ويسحبها إلى المحيط

2021/07/28 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان من المفترض أن تكون رحلة ممتعًا قبل الذهاب إلى الجامعة، لكن بالنسبة لكيانا هامل، تحولت إجازتها إلى بويرتو فالارتا إلى كابوس حقيقي عندما تعرضت للهجوم والسحب إلى المحيط من قبل تمساح بطول 12 قدمًا.

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