موقع بوليتيكو: 900 جندي أمريكي باقون في سوريا وفي العراق تواجه مأزق سياسي

2021/07/28 | 11:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد موقع “بوليتيكو” بأن نحو 900 جندي أمريكي سيبقون في سوريا؛ لـ”مواصلة دعم وتقديم المشورة لقوات سوريا الديمقراطية”، بحجة أن الأخيرة هي الشريك الأهم في الحرب ضد تنظيم الدولة.يأتي ذلك رغم خطوات الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ”إنهاء الحروب التي لا تنتهي”، بإعلانه أخيرا إنهاء المهام القتالية في العراق، ومع تواصل الانسحاب من أفغانستان، …

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