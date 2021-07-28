2021/07/28 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، عن تسجيل اكثر من 400 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "الفرق الصحية في المحافظة اجرت مسحات مختبرية لـ 1699 شخصاً ظهر منها 413 مسحة موجبة مصابة بفيروس كورونا منها 3 من الكوادر الصحية"

واضاف، انه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة و352 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدا ان "اجمالي حالات الوفيات منذ ظهور الوباء بلغت 349 حالة والاصابات اكثر من 61 الف إصابة، فيما بلغت حالات الشفاء اكثر من 59 الف حالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تسجل اكثر من 400 اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تسجل اكثر من 400 اصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).