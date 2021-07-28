طوكيو 2020 ..مصر تحقق فوزاً مهماً والبحرين تتعثر بكرة اليد

2021/07/28 | 11:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اختتمت مصر مباريات المرحلة الثالثة للمجموعة الثانية بكرة اليد للرجال في طوكيو 2020 بفوز مستحق على اليابان 33-29 والشوط الأول 18-11.وكان الفراعنة الطرف الأفضل طوال اللقاء وجعلوا منافسهم متأخراً بالنتيجة قبل أن يتراجع مستواهم قليلاً في الدقائق الأخيرة.وشهدت المواجهة تألقاً لافتاً للمخضرم أحمد الأحمر بتسجيله ثمانية أهداف من 10 محاولات كأفضل مسجل بالتساوي مع الياباني شينوسكي لكن الأخير كانت نسبة محاولاته الناجحة أقل.وهذا الفوز الثاني لمصر من ثلاث مباريات لتحتل المركز الثالث بأربع نقاط خلف الدنمارك والسويد (6) وأمام البرتغال (4) والبحرين واليابان (0).ولم يتمكن منتخب البحرين من الصمود أمام قوة الدنمارك فتكبد خسارته الثالثة .وحسمت الدنمارك الأمور من البداية بتقدمها مع نهاية الشوط الأول 12-7 قبل أن توسع الفارق في الثاني وتنهي المباراة بفارق عشرة أهداف 31-21.وفي ذات المجموعة انتصرت السويد بصعوبة مجدداً وهذه المرة على حساب البرتغال 29-28.وهذا الفوز الثاني للسويد من أصل ثلاثة الذي تحققه بفارق هدف عقب الفوز في الجولة الأولى على البحرين 32-31 علماً أنها انتصرت على اليابان في الجولة الثانية بفارق هدفين 28-26./انتهى9

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