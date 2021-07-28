2021/07/28 | 11:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن مفاوضات مع الدول المنتجة للقاح لتأمين كمية لتغطية العام 2022، فيما أكدت أن الشركة المنتجة للقاح فايزر تعهدت بإيصاله عبر صناديق مبردة إلى منافذ التلقيح.وقال مدير عام شركة كيماديا أحد تشكيلات وزارة الصحة، علي البلداوي في تصريح صحفي، إن “العراق متعاقد مع الشركات العالمية المنتجة للقاح كورونا وبكميات كبيرة تصل بشكل دوري”، مبيناً أن “وجبات دورية من لقاح فايزر تصل الى العراق وبواقع يوم من كل أسبوع وتتعهد الشركة المنتجة بإيصال اللقاح بصناديق مبردة خاصة بالشركة الى منافذ التلقيح مباشرة”.وأشار إلى أن “لقاح سينوفارم الصيني متوفر في العراق، إضافة إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح جديد للصحة العراقية حول لقاحات كورونا: مفاوضات وتعهد من منتجي فايزر عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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