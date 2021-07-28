محافظ دهوك يحذر من وقوع كارثة انسانية

2021/07/28 | 11:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر محافظ دهوك، يوم الاربعاء 28/7/2021، من مخاطر ارتفاع نسبة الاصابات بفايروس كورونا، داعيا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الوقائية.

وقال علي تتر في مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان الاوضاع الصحية في محافظة دهوك خطيرة جدا ونحن ندعو المواطنين الى مساعدتنا والالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

واضاف: نحن ندعو منظمات المجتمع المدني وعلماء والدين ووسائل الاعلام الى التعاون معنا والعمل على توعية المواطنين حول ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية.

واضاف: ان محافظة دهوك تقترب من الكارثة وهناك عدد كبير من الاصابات بفايروس كورونا ولمنع وقوع هذه الكارثة على المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية والبقاء في منازلهم وعدم مغادرة منازلم الا للحالات الضرورية.

واشار الى المعركة ضد فايروس كورونا معركة الجميع لاتقتصر على الكوادر الصحية فقط، هذه معركة بايولوجية تواجه الجميع لذا علينا التعاون معاً جميعا لمحاربة هذه الجائحة.

وقال: على المواطنين حماية انفسهم بانفسهم لانه اذا حدثت الكارثة لاسامح الله فالحكومة لن تستطيع استيعاب كل هذا العدد الكبير من المصابين والمستشفيات لديها قدرة محدودة.

PUKmedia خاص

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