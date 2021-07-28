الثقب الأسود يدمر نجما في وسط المجرة

2021/07/28 | 11:30 - المصدر: عين العراق

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بدأ الثقب الأسود الهائل في تدمير نجم في وسط المجرة.



سجل العملية المرصد الروسي للفيزياء الفلكية “Spectr-RG”.

وقال المركز الصحفي لمعهد أبحاث الفضاء: “سجل تلسكوب eROSITA لمرصد Spektr-RG الذي يدور حول الأشعة السينية المرحلة المبكرة من تمزق قوة المد لنجم يطير بالقرب من ثقب أسود هائل في وسط المجرة على مسافة ملياري ونصف مليار سنة ضوئية من الشمس”.

وجد المتخصصون في المعهد أن مادة النجم المدمر شكلت قرصًا تراكميًا ويمتصه الثقب الأسود ببطء.

وأضاف: “الإشعاع الصادر من قرص التراكم هذا هو الذي أظهر نفسه كمصدر أشعة سينية ساطع وناعم غير معروف سابقًا SRGe J131014.2 + 444315 ، تم اكتشافه في نهاية مسح السماء الثالث بواسطة تلسكوب eROSITA على متن مرصد Spektr-RG”.

تم إطلاق مرصد Spektr-RG إلى الفضاء في صيف عام 2019.



في الخريف، وصل إلى نقطة التشغيل – 1.5 مليون كيلومتر من الأرض.



حتى الآن، فحص المرصد السماء بأكملها ثلاث مرات.

الهدف من المرصد هو تجميع خريطة للكون في غضون أربع سنوات.



للقيام بذلك، سيقوم بتصوير السماء بأكملها بدقة عالية في نطاق الأشعة السينية.



سيتم إنشاء مجموعة من ثماني خرائط، سيستغرق كل منها ستة أشهر.



ومن المتوقع الانتهاء من الخريطة الأكثر دقة، والتي ستتضمن ثماني مراجعات، ونشرها، في عام 2025.

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