غضب وعجز وعمليات جراحية مستمرة.. ضحايا مرفأ بيروت بعد عام من الكارثة

2021/07/28 | 11:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار بيروت حطّم "روح" المدينة وخلّف صدمة تسكن حياة الناجين (ريبورتاج)

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