أرشيف الطبقة العاملة :ما هي اصول عيد العمال؟ روزا لوكسمبورغ(1894) - تيار الكفاح العمالى - مصر

2021/07/28 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر ولدت الفكرة السعيدة المتمثلة في استخدام الاحتفال بالعطلة البروليتارية كوسيلة لبلوغ يوم الثماني ساعات لأول مرة في أستراليا.قرر العمال هناك في عام 1856 تنظيم يوم توقف كامل مع الاجتماعات والترفيه كمظاهرة لصالح يوم الثماني ساعات.



كان من المقرر أن يكون يوم هذا الاحتفال هو 21 أبريل.



في البداية قصد العمال الأستراليون هذا فقط لعام 1856.لكن هذا الاحتفال الأول كان له مثل هذا التأثير القوي على الجماهير ......





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