إصابات كورونا تتخطى الـ195 مليون..إليكم الدول الأكثر تضررًا

2021/07/28 | 12:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 195 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

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