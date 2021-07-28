الناطق باسم القائد العام: جهاز مكافحة الإرهاب نفذ ’ضربة كبرى’ (صور)

2021/07/28 | 12:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، الاربعاء، عن تنفيذ جهاز مكافحة الإرهاب "ضربة كبرى" تمكن خلالها من اعتقال 14 عنصراً من داعش.

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وذكر رسول في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تموز 2021)، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة وباشراف من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، وبجُهد نوعي ودقيق وجهت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب ضربة كُبرى لبقايا عصابات داعـش الإرهابية ، بعد إن تمكنت من القاء القبض على ( ١٤ ) إرهابياً في مُحافظات مُختلفة من عموم البلاد".

واضاف ان "العمليات ابتدأت بالقاء القبض على القيادي في عصابات داعـش المُكنى " أبو معاذ " في مُحافظة بغداد والذي أدلى بمكان وكر إرهابي في منزل مُهدم داخل منطقة اللطيفة جنوبي العاصمة، عُثر فيه على مواد متفجرة ووثائق لعُنصرين إرهابيين، تمكن من خلالها جهاز مُكافحة الإرهاب من التعرف عليهما وتقديمهما للعدالة، لينفذ فُرسان الجهاز عملية نوعية فُككت من خلالها شبكة إرهابية مُكونة من (٦) عناصر داخل مُحافظة الأنبار غربي البلاد حيث شهدت العملية جُهد دقيق امتاز بالسُرعة الاحترافية بُغية عدم هروب أحد عناصر هذه الشبكة المُرتبطة ببعضها البعض".

وبحسب البيان انه "على ضوء معلومات استخبارية فورية نجح جهاز مُكافحة الإرهاب باحباط عملية لتفجير ابراج الطاقة الكهربائية في مُحافظة ديالى بعد أن ألقت تشكيلات الجهاز القبض على العُنصر الإرهابي الذي حاول تنفيذ هذه العملية الجبانة"، موضحاً انه "تم إلقاء القبض على إرهابي في شمالي مُحافظة صلاح الدين".

ليختتم جهاز مُكافحة الإرهاب بحسب بيان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، "سلسلة عملياتهم الناجحة بعملية موجعة لما تُسمى كتيبة " القعقاع" جاءت بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية بعد أن أُلقي القبض على قياديين من قيادتها وهم كُل من :١- الإرهابي المُكنى ( أبو علي ) والذي يشغل منصب ما يسمى أمر مفرزة عسكرية .٢- الإرهابي المُكنى ( أبو خنساء ) والذي يشغل منصب ما يسمى أمر مفرزة الدفاع الجوي.

وتابع البيان ان "جهاز مُكافحة الإرهاب يؤكد للشعب العراقي أن اليد التي تحاول العبث بأمن هذا الوطن ستُقطع وأن داعـش مهما بحث عن الملاذ الآمن لن يجده فهؤلاء هُم دُعاة الخراب والفكر المتطرف وأن الوصول أليهم حتمي لا محالة".

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