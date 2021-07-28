2021/07/28 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، بتسلم جهاز مكافحة الإرهاب معدات وأجهزة بقيمة خمسة وعشرين مليون دولار من التحالف الدولي في قاعدة عين الاسد الجوية بمحافظة الأنبار.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي ان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي تسلم معدات الاتصالات الاستراتيجية وأجهزة الصيانة من قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب.

وأضاف أن هذه المعدات هي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام الفين وأربعة عشر ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الإرهاب يتسلم معدات وأجهزة بقيمة 25 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الإرهاب يتسلم معدات وأجهزة بقيمة 25 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).