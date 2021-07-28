الكاظمي: العراق لديه خطة تبدأ منتصف أغسطس لتلقيح المواطنين وزيادة اللقاحات

2021/07/28 | 12:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن الحكومة لديها خطة تبدأ من منتصف شهر أغسطس/ آب المقبل؛ لتلقيح المواطنين وزيادة استيراد كميات اللقاحات، والوصول إلى تلقيح أكبر عدد ممكن من العراقيين، داعيا المواطنين الذهاب طوعا إلى المستشفيات …

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